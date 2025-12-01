◆アメリカンフットボール▽全日本大学選手権決勝・甲子園ボウル 関学大―立命大（１４日・甲子園球場）

大会史上初の西日本勢同士の対決となる甲子園ボウルの記者会見が１日、兵庫・西宮市内の甲子園球場で行われ、関学大（関西１位）、立命大（関西２位）の両監督、両主将が出席した。

２年ぶり３５度目の覇権を狙う関学大・大村和輝監督は「昨年、準決勝で（法大に）負けてから（主将の）前田中心に、何とか戻ってくることができた。今年一番のゲームをして最後を締めくくりたい」とリベンジ宣言。ＤＬ前田涼太主将（４年）＝箕面自由学園も「いつも通り一戦必勝。目の前の試合をしっかり勝ちたい」と誓った。

一方、２年連続１０度目の学生王者を伺う立命大・高橋健太郎監督は「関学さんは、完成度の高いチームだなと素直に感じている。リーグ戦ではタッチダウンできず（３―２４で）敗退している。力の差があるが、熱い２週間を過ごし、その先に結果がある」と、関西学生１部リーグでの雪辱、そして甲子園ボウル２連覇を見据えた。ＤＢ今田甚太郎主将（４年）＝駒場学園＝は「（自分たちの代の）このチームでやるのは最後。このチームのアメフトをしたい」と有終の美をイメージした。

甲子園ボウルは１４日、午後１時４０分にキックオフされる。