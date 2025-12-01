¡ÚCNN.co.jp¤Þ¤È¤á¡Û¡Ö¹á¹Á¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÃÝ¤ÎÂ¾ì¤ÎÎò»Ë¡×¤ä¡ÖËÌ¶Ë¾å¶õ¤Î¡Ø¶Ë±²¡Ù¤Ë°ÛÊÑ¡×¤Ê¤É¡Ê25Ç¯11·î24¡Á30Æü¡Ë
CNN.co.jp¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÀ¯¼£¤òÃæ¿´¤Ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³¤³°¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½µ¤Ï¤É¤ó¤Êµ»ö¤¬¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£11·î24Æü¤«¤é11·î30Æü¤Î½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×5¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âè5°Ì¡§¥ª¥ª¥«¥ß¤¬Æ»¶ñ¤ò»ÈÍÑ¡©¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç½é¤á¤Æ»£±Æ
¥«¥Ê¥ÀÀ¾Éô¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½£¤Ç¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤¬Æ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤è¤ë¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ËÌ¶Ë¤Î¤Ï¤ë¤«¾å¶õ¤Ë¤¢¤ëÀ®ÁØ·÷¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³10Æü´Ö¤Û¤É¤ÎÊÑ²½¤¬12·î¤ËËÌÈ¾µå³ÆÃÏ¤Ë´¨ÇÈ¤äÂçÀã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âè3°Ì¡§ÊÆ³¤·³¡¢¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥óµé¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤ÎÄ´Ã£·×²è¤òÃæ»ß¡¡Ãæ¹ñ³¤·³¤Ø¤ÎÂÐ¹³ºö¤ËÂÇ·â
¥Õ¥§¥é¥óÊÆ³¤·³Ä¹´±¤Ï11·î25Æü¡¢¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥óµé¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤ÎÄ´Ã£·×²è¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥óµé¤Ï°ì»þ¡¢µÞ³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¹ñ³¤·³¤Î´ÏÂâ¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÀïÎ¬¤ÎÍ×¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âè2°Ì¡§¹á¹Á¤Ç»ê¤ë½ê¤Ë¸«¤«¤±¤ëÃÝ¤ÎÂ¾ì¡¢²ÐºÒ¤Î¹âÁØ½»Âð¤Ë¤â¡¡´Á»þÂå¤ËÁÌ¤ëµ»Ë¡
²ÐºÒ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¹á¹Á¤Î¹âÁØ½»Âð·²¤ÏÃÝÀ½¤ÎÂ¾ì¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÝ¤ÎÂ¾ì¤Ï´Á²¦Ä«»þÂå¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¸Å¤¤·úÃÛµ»Ë¡¤Ç¡¢¹á¹Á¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤â¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1°Ì¡§¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¿¹¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë5¿Í²ÈÂ²¡¢»Ò¤É¤â¡ÖÊÝ¸î¡×¤ÇºÛÈ½½ê¤¬²ðÆþ¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢
¥¤¥¿¥ê¥¢ÃæÉô¤Î¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¿¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢5¿Í²ÈÂ²¤¬Á÷ÅÅÌÖ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤¬²ðÆþ¤·¡¢¤½¤ÎÊë¤é¤·¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£