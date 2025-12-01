¡Ú¹Åç¡Û¿¹æÆÊ¿¤¬·ÀÌó¹¹²þ¡¡Íèµ¨¤Ïµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¥¯¥ê¥¢ÌÜ»Ø¤¹
¡¡Íèµ¨¤³¤½µ¬ÄêÅêµå²óÆþ¤ê¡½¡£º£µ¨¡¢¥Á¡¼¥à£²°Ì¥¿¥¤¤Î£·¾¡¡Ê£¸ÇÔ¡Ë¤ò¤¢¤²¤¿¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±Æü¡¢»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¡¢£±£¸£°£°ËüÁý¤Î¿äÄê£³£¸£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄêÃå¡££³·î£³£°Æü¤Î³«ËëÂè£³Àï¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¼«¤é¤Ëº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¹¥Åê¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢½é¤á¤ÆÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¡×¤ÈÇÜÁý¶á¤¤¥¢¥Ã¥×É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶·î£¸Æü¤Î¸òÎ®Àï¡¦À¾ÉðÀï¤Ç¤ÏÌ£Êý¤ÎÂçÎÌ£±£°ÆÀÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥×¥í½é´°Éõ¤âµÏ¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ£±Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈôÌö¤Î£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê¤²Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê°ÕÍß¤Ë¤â¤«¤¤¿¤Æ¤é¤ì¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¿ô»ú¤òÍèÇ¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢º£µ¨£±£³£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¬ÄêÅêµå²óÆþ¤ê¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½é¤á¤Æ¡Ê¥í¡¼¥Æ¤Ç¡Ë²ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¿Ç¯¤âÂ³¤±¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¡¢ÀèÇÚÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÍèÇ¯¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥ª¥Õ¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤é¤ÈÇ¯ÌÀ¤±¤Ë£³Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Ï¤Þ¤º¤Ï¡¢½é¤Î£²¥±¥¿¾¡Íø¡õµ¬ÄêÅêµå²óÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£