吉林省吉林市にある北大湖スキーリゾートでスキーをする観光客。（１１月１７日撮影、長春＝新華社配信）

【新華社長春12月1日】中国北部では雪の季節を迎え、各地のスキー場が今季の営業を相次いで開始した。今年は例年と異なり、国産ウインタースポーツ用品が国際的トップクラスに並ぶ品質と高いコストパフォーマンスを背景に人気を集めている。「スマート製造」への移行が中国の氷雪装備産業の成長を支える重要な原動力になりつつある。

吉林化繊集団の炭素繊維工場では、自動化された生産ラインが稼働し、炭素繊維原糸を酸化や炭化などの工程を経てスキー板向け素材へと加工している。同社によると、炭素繊維製スキー板は一般的なスキー板より約3割軽く、強度は3〜5倍の水準に達するという。製品は国内各地で販売を広げている。

吉林省吉林市にある北大湖スキーリゾートに展示された吉林化繊集団の炭素繊維製スキー板。（１１月１３日撮影、長春＝新華社記者／王帆）

黒竜江省のチチハル黒竜国際氷雪装備は、チタン合金を用いたスピードスケート用ブレードを開発し、T字型ブレードの高性能化を実現した。また、吉林大学ではスキー動作を模倣するバイオニックペンギンやスキー場巡視用ドローンなどの研究開発が進む。吉林省の金侖科技は、屋内で実際のスキー場に近い環境を再現するスキーシミュレーターを手がけている。

工業情報化部によれば、国内では氷雪装備の15分野にわたる産業体系が形成されており、関連製品の売上高は2015年の50億元（1元＝約22円）未満から23年には約220億元へと拡大した。（記者/王帆）