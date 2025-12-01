パク・ミニョン、肩出し＆ミニスカ姿でファンと一足早いクリスマス 日本でのファンミで歌唱や撮影秘話も
韓国の俳優パク・ミニョンが、日本ファンクラブ1周年を記念したファンミーティング『2025 PARK MIN YOUNG JAPAN FANMEETING[Oh! MY QUEEN -1st Anniversary with Beans-]』を開催した。東京公演（11月28日）、神戸公演（11月30日）ともに満席の会場が温かな雰囲気に包まれ、歌唱、演技披露、ビューティー相談、クリスマス演出まで、多彩な企画でファンを魅了。日本のファンと約1年ぶりに再会し、一足早いクリスマスを楽しむ特別な時間となった。
【写真】ファンとの記念撮影も！ピンクの衣装で美脚を披露したパク・ミニョン
白の衣装にベレー帽姿で登場すると、J-POPの名曲『世界中の誰よりきっと』を清涼感たっぷりに歌い上げ、会場から温かな拍手が送られた。優しい歌声と丁寧な日本語のパフォーマンスで、冒頭からファンの心をつかんだ。
最初のトークコーナーでは、Prime Videoで日韓同時公開された主演作『コンフィデンスマンKR』について語った。劇中で変身したキャラクターを振り返りながら撮影裏話を披露し、「医師、俳優、客室乗務員はもっと演じてみたい」と語るなど、今後の役柄への期待感を高めた。さらに劇中キャラクターになりきって剣術や傘アクションを披露し、客室乗務員風のアナウンスを楽しげに再現するなど、多様な表現力で魅了した。絵文字の表情を次々とモノマネして見せる場面では、会場が笑いに包まれた。
続いて、ドラマ共演者からのメッセージ映像や、バラエティ番組『Perfect Glow−韓国メイク、ニューヨークへ。』のハイライト映像が上映され、共演者たちが語るパク・ミニョンの魅力に客席からも大きな共感の声が上がった。その後、ピンクのミニワンピースに衣装チェンジして登場すると、会場にはひときわ大きな歓声が響いた。
「パク・ミニョンのビューティー相談所」と題されたコーナーでは、事前に寄せられた悩みに自身の経験を交えて回答。スキンケア、メイク、ダイエット、メンタルケアまで幅広くアドバイスを送り、ファンが真剣に耳を傾ける姿が印象的だった。一方で男性ファンに向けて「スキンケアは本当に大事！」と力強く語るなど、ユーモアを交えたコミュニケーションで会場を和ませた。
イベント後半には、コンアル（Beansの意味／ファンの呼称）からパク・ミニョンへ感謝の“賞”を贈るコーナーを実施。ファンがハートポーズで大きな愛を伝えたり、昨年のファンミーティングで本人が好きだと語ったのど飴や栄養ドリンクをプレゼントするなど、温かな交流が続いた。
さらにパク・ミニョンが大好きだというクリスマスにちなんだコーナーも。“世界に一つだけのクリスマスツリー”をテーマに、ホワイトとゴールドを基調とした飾り付けを時間をかけて完成させた。「ツリーを見ると落ち込んだ心も温かくなる」と語り、細部までこだわる姿に観客は釘付け。完成したツリーは抽選で選ばれた1名にプレゼントされ、大きな拍手が送られた。
最後には客席のファンが自らのスマホで撮影OKのフォトタイム、そして全員での記念撮影。ラストソングには「みんなで歌える歌で楽しく終わりたい」とクリスマスソングの「All I Want for Christmas Is You」を歌い、ステージと客席が一体となって盛り上がる中ファンミーティングが終了した。
終演後には来場者全員を対象にお見送り会も開催。最後まで一人ひとりとあいさつし、ファンを大切にする優しい人柄が表れた笑顔溢れるイベントとなった。
