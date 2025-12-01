ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 上海市内に木々の彩り 上海市内に木々の彩り 上海市内に木々の彩り 2025年12月1日 14時29分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １１月２９日、上海市黄浦区局門路のイチョウ並木。（上海＝新華社配信／潘宗源） 【新華社上海12月1日】中国上海で街路や公園、大学構内などの木々が色づき、人々は季節の移り変わりを感じながら散策を楽しんでいる。１１月２９日、復旦大学構内の色づいた木々。（上海＝新華社配信／潘宗源）１１月２９日、復旦大学構内の色づいた木々。（上海＝新華社配信／潘宗源）１１月２８日、上海市宝山区の白沙公園。（上海＝新華社配信／楊勇）１１月２８日、魯迅公園の色づいた木々。（上海＝新華社配信／潘宗源）１１月２９日、上海市黄浦区の局門路でイチョウを楽しむ人たち。（上海＝新華社配信／潘宗源）１１月３０日、上海市黄浦区の局門路で撮影を楽しむ市民。（上海＝新華社記者／王翔）１１月３０日、上海市黄浦区の局門路でイチョウを撮影する市民。（上海＝新華社記者／王翔）１１月２８日、魯迅公園の色づいた木々。（上海＝新華社配信／潘宗源）１１月３０日、上海市黄浦区局門路のイチョウ並木。（上海＝新華社記者／王翔）１１月２７日、復旦大学で撮影したイチョウ。（上海＝新華社配信／潘宗源） リンクをコピーする みんなの感想は？