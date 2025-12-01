¼õ·º¼Ô¤Î¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³·Á¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤¬»³·Á·ºÌ³½êÄ¹¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ´«¹ð
»³·Á·ºÌ³½ê¤ËÉþÌòÃæ¤Î¼õ·º¼Ô¤¬2023Ç¯6·î¡¢¿®¶µ¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³·Á¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï¿®¶µ¤Î¼«Í³¤Î¿¯³²¤òÇ§¤á¡¢»³·Á·ºÌ³½êÄ¹¤é¤ËÂÐ¤·½¡¶µ¾å¤Îµ·¼°¤ò¤ß¤À¤ê¤ËË¸³²¤·¤Ê¤¤¤è¤¦´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2023Ç¯3·î¡¢»³·Á·ºÌ³½êÆâ¤ËÉþÌòÃæ¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È·ºÌ³½êÄ¹¤Ë´ê¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Î4·î¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¿·¤¿¤Ê·ºÌ³½êÄ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼õ·º¼Ô¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤Ì¤Þ¤Þ¡¢ÀöÎé¤Î´ê¤¤½Ð¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï¡¢¿½Î©¿Í¤Ç¤¢¤ë¼õ·º¼Ô¤Î¿®¶µ¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ·ºÌ³½êÄ¹¤é¤ËÂÐ¤·¡¢´«¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¸©ÊÛ¸î»Î²ñÅÏÊÕÂçÊåÊÛ¸î»Î¡Ö¿½Î©¿Í¤¬¸Ä¿Í¤Î½¡¶µÅª¿Í³Ê¤ÎÂº¸·¤ò³²¤µ¤ìÂç¤¤ÊÀº¿ÀÅªÂÇ·â¤òÈï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤ò2ÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¶ºÀµ¹ÔÀ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢»³·Á·ºÌ³½ê¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ°ãË¡ÉÔÅö¤ÊÅÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤âÈï¼ýÍÆ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£