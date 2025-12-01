東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

RatingDog製造業PMI（11月）10:45

結果 49.9

予想 50.5 前回 50.6



※要人発言やニュース

【日本】

高市首相

レアアースなど供給網強靭化の施策を強化する

日本が復活した「インベスト・イン・ジャパン」



片山財務相

足元の為替乱高下はファンダメンタルズで動いていないのは明確だ

大きな動きに警戒するのは我々の立場だ、水準については決してコメントしない



植田日銀総裁

調整は遅すぎず早すぎず行う必要、現在の実質金利は極めて低い水準

次回の決定会合では利上げの是非について適切に判断

中心的な見通しが実現していく確度は少しずつ高まってきている

為替相場が物価に影響を与える可能性は以前より高まっている



【米国】

ハセット国家経済会議（NEC）委員長

国債入札は好調で金利も低下した、市場は次期FRB議長選出に備えている

私が次期FRB議長の最有力候補だという噂への市場の反応はまさにそれだ



【その他】

OPEC+は来年3月まで石油増産一時停止計画を維持、必要に応じて生産量を調整



中国人民銀行が暗号資産の取り締まり強化、投機や煽り行為の行き過ぎたリスクを警告

