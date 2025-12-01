◇NBA レイカーズ133ー121ペリカンズ（2025年11月30日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が11月30日（日本時間12月1日）の本拠地ペリカンズ戦で先発出場。2本3Pシュートを含む14得点をマーク。2戦連続の2桁得点を記録した。チームはペリカンズ相手に快勝。今季初の7連勝を飾った。試合中にルカ・ドンチッチ（26）が相手選手と一触即発の場面があった。

ドンチッチはこの日も第1Qから20得点の大暴れ。チームけん引する中で、第3Qに事件は起こった。

残り4分46秒にドンチッチがトップからドライブイン。レイアップシュートを狙うと、ペリカンズのジェレマイア・フィアーズが腕に絡んで少し危険な反則を犯した。審判の笛がなると、ドンチッチはフィアーズに近づいて額と額をつけた危険なにらみ合いに。チームメートたちが2人を離して協議の結果、両者テクニカルファールという形となった。

最後まで勝利に貢献したドンチッチは、チーム最多34得点12リバウンド7アシストの大活躍。チームの7連勝に貢献した。

試合後に好調のチームについて「今のやり方を続けていく」と誓った。

ドンチッチは11月25日（同11月26日）の本拠地クリッパーズ戦でもクリッパーズのクリス・ダンと一触即発になる場面があった。