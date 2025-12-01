豊後大野警察署

大分県豊後大野市に住む20代女性が36万円をだまし取られる架空料金請求詐欺の被害にあったことが分かりました。

警察によりますと11月25日、女性がスマートフォンで動画共有サイトを閲覧していたところ「動画を見るだけでお金が稼げる」という内容の広告画像が流れたため、その画像をタップしたところ、LINEへ誘導されました。

その後、LINEでメッセージをやり取りする中で、様々なサイトへ誘導され、名前や電話番号等を入力したところ、翌日の26日に副業サイトの社員を名乗る男から、女性のスマートフォンに電話があり「副業にはコースが3つある。シルバーコースは動画を見るだけで1か月に110万円を稼げて、稼ぎ方については当社の電話サポートが1か月ついている。先払いでお金が必要なので、消費者金融で限度額まで借りて指定する口座に入金してください」などと言われました。

これらの言葉を信じた女性は、その男から言われるままにアプリをダウンロードし、相手と画面共有をしたうえで消費者金融から借り入れし、相手から指定された口座に36万円を振り込み、だまし取られる被害にあったということです。

警察は「インターネット上での儲け話は詐欺を疑って。怪しいと思ったときは、すぐに家族や警察に相談してほしい」と話しています。