関西六大学野球連盟は1日、野球を継続する4年生の進路を発表した。

京産大は、今秋プロ志望届を提出した田村剛平が大阪ガス、由上慶が日立製作所への入社が内定。

大商大は、正捕手を務めた蜷川大が独立四国・香川に入団する。

以下は、野球継続者の就職先一覧。（○は軟式）

▼京産大

田村 剛平（大阪ガス）

二宮 知也（Nbuy）

由上 慶（日立製作所）

作本 成央（島津製作所）

河渕 巧（○住友電工伊丹）

石井 悠翔（○佐川印刷）

▼大院大

エドポロ・ケイン（日本ハム）

中村 快都（島津製作所）

山崎 悠真（ショウワコーポレーション）

川勝 郁海（○一建設）

金子 優介（○一建設）

▼大商大

鈴木 豪太（ソフトバンク）

福島 孔聖（パナソニック）

柳原 虎太郎（独立・香川）

蜷川 大（独立・香川）

板谷 朋生（JFE西日本）

綛田 小瑛（JFE西日本）

新野 翔大（独立・香川）

中田 千尋（大和高田クラブ）

長野 陽人（伏木海陸運送）

明石 楓大（独立・滋賀）

鈴木 晶仁（独立・滋賀）

天野 祐希（○枚方信用金庫）

石田 琉稀（○マグチグループ）

雲井 大翔（○大阪厚生信用金庫）

植田 洸生（○一建設）

木村 優太（○一建設）

小林 威吹（○一建設）

関山 和（○一建設）

▼龍谷大

岩佐 直哉（Honda鈴鹿）

豊田 大航（伏木海陸運送）

平林 洸晟（ムラチグループ）

池田 康晟（日本新薬）

島口 裕輝（三菱自動車岡崎）

山田 直也（ムラチグループ）

藤田 貴志（○セーレン株式会社）

西田 恒河（鹿児島相互信用金庫）

杉本 明弘（住友電工大阪）

▼大経大

西田 陸人（佐伯市民球団）

石平 創士（JR北海道）

北村 音湧（東芝）

大西 拓磨（NTT西日本）

▼神院大

岡田 悠作（JR四国）

広中 慶伸（四国銀行）