【大学野球】関西六大学が進路公表 京産大・田村剛平は大阪ガス、大商大・蜷川大は独立香川へ
関西六大学野球連盟は1日、野球を継続する4年生の進路を発表した。
京産大は、今秋プロ志望届を提出した田村剛平が大阪ガス、由上慶が日立製作所への入社が内定。
大商大は、正捕手を務めた蜷川大が独立四国・香川に入団する。
以下は、野球継続者の就職先一覧。（○は軟式）
▼京産大
田村 剛平（大阪ガス）
二宮 知也（Nbuy）
由上 慶（日立製作所）
作本 成央（島津製作所）
河渕 巧（○住友電工伊丹）
石井 悠翔（○佐川印刷）
▼大院大
エドポロ・ケイン（日本ハム）
中村 快都（島津製作所）
山崎 悠真（ショウワコーポレーション）
川勝 郁海（○一建設）
金子 優介（○一建設）
▼大商大
鈴木 豪太（ソフトバンク）
福島 孔聖（パナソニック）
柳原 虎太郎（独立・香川）
蜷川 大（独立・香川）
板谷 朋生（JFE西日本）
綛田 小瑛（JFE西日本）
新野 翔大（独立・香川）
中田 千尋（大和高田クラブ）
長野 陽人（伏木海陸運送）
明石 楓大（独立・滋賀）
鈴木 晶仁（独立・滋賀）
天野 祐希（○枚方信用金庫）
石田 琉稀（○マグチグループ）
雲井 大翔（○大阪厚生信用金庫）
植田 洸生（○一建設）
木村 優太（○一建設）
小林 威吹（○一建設）
関山 和（○一建設）
▼龍谷大
岩佐 直哉（Honda鈴鹿）
豊田 大航（伏木海陸運送）
平林 洸晟（ムラチグループ）
池田 康晟（日本新薬）
島口 裕輝（三菱自動車岡崎）
山田 直也（ムラチグループ）
藤田 貴志（○セーレン株式会社）
西田 恒河（鹿児島相互信用金庫）
杉本 明弘（住友電工大阪）
▼大経大
西田 陸人（佐伯市民球団）
石平 創士（JR北海道）
北村 音湧（東芝）
大西 拓磨（NTT西日本）
▼神院大
岡田 悠作（JR四国）
広中 慶伸（四国銀行）