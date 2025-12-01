スポニチ

　関西六大学野球連盟は1日、野球を継続する4年生の進路を発表した。

　京産大は、今秋プロ志望届を提出した田村剛平が大阪ガス、由上慶が日立製作所への入社が内定。

　大商大は、正捕手を務めた蜷川大が独立四国・香川に入団する。

　以下は、野球継続者の就職先一覧。（○は軟式）

　▼京産大

　田村　剛平（大阪ガス）

　二宮　知也（Nbuy）

　由上　慶（日立製作所）

　作本　成央（島津製作所）

　河渕　巧（○住友電工伊丹）

　石井　悠翔（○佐川印刷）

　▼大院大

　エドポロ・ケイン（日本ハム）

　中村　快都（島津製作所）

　山崎　悠真（ショウワコーポレーション）

　川勝　郁海（○一建設）

　金子　優介（○一建設）

　▼大商大

　鈴木　豪太（ソフトバンク）

　福島　孔聖（パナソニック）

　柳原　虎太郎（独立・香川）

　蜷川　大（独立・香川）

　板谷　朋生（JFE西日本）

　綛田　小瑛（JFE西日本）

　新野　翔大（独立・香川）

　中田　千尋（大和高田クラブ）

　長野　陽人（伏木海陸運送）

　明石　楓大（独立・滋賀）

　鈴木　晶仁（独立・滋賀）

　天野　祐希（○枚方信用金庫）

　石田　琉稀（○マグチグループ）

　雲井　大翔（○大阪厚生信用金庫）

　植田　洸生（○一建設）

　木村　優太（○一建設）

　小林　威吹（○一建設）

　関山　和（○一建設）

　▼龍谷大

　岩佐　直哉（Honda鈴鹿）

　豊田　大航（伏木海陸運送）

　平林　洸晟（ムラチグループ）

　池田　康晟（日本新薬）

　島口　裕輝（三菱自動車岡崎）

　山田　直也（ムラチグループ）

　藤田　貴志（○セーレン株式会社）

　西田　恒河（鹿児島相互信用金庫）

　杉本　明弘（住友電工大阪）

　▼大経大

　西田　陸人（佐伯市民球団）

　石平　創士（JR北海道）

　北村　音湧（東芝）

　大西　拓磨（NTT西日本）

　▼神院大

　岡田　悠作（JR四国）

　広中　慶伸（四国銀行）