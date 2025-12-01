◇卓球混合団体ワールドカップ2025 日本―インド（2025年12月1日 中国・成都）

卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ2025」が1日、中国・成都で行われ、日本はグループリーグ第2戦でインドと対戦し、8−4で勝利した。

第1試合の混合ダブルスには戸上隼輔（井村屋グループ）、張本美和（木下グループ）組が登場。前日とはペアを変えて臨みながら、3―0のストレート勝ちで波を作った。

だが、女子シングルスの伊藤美誠（スターツ）、男子シングルスの松島輝空（木下グループ）がいずれも1−2で落とす嫌な展開。そこで救ったのが“みまひな”だった。

女子ダブルスに登場した伊藤、早田ひな（日本生命）コンビが3―0でストレート勝ちし、ゲームスコア8−4で勝利した。

卓球の混合団体戦は、新たに五輪種目に加わった国別団体戦。混合ダブルス、男女シングルス、男女ダブルスの5試合（3ゲームずつ）を行い、先に8ゲームを先取したチームが勝利となる。

今回の代表には張本智和・美和の兄妹や、パリ五輪銅の早田ひな、今年の世界卓球銅の伊藤美誠らが参戦。3年後のロサンゼルス五輪も見据えた戦いでもあった。

予選ラウンドでグループ2の日本は、オーストラリアの他にインド、クロアチアと対戦する。中国はグループ1、韓国がグループ3、ドイツがグループ4に入っている。

【日本代表選手】

張本智和（トヨタ自動車）

戸上隼輔（井村屋グループ）

松島輝空（木下グループ）

篠塚大登（愛知工業大学）

張本美和（木下グループ）

早田ひな（日本生命）

伊藤美誠（スターツ）

大藤沙月（ミキハウス）