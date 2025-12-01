© Christoph Welkowitz

ライツ・フォトグラフィカ・オークションは11月22日（土）、オーストリアのウィーンで第47回のオークションを開催。落札結果のハイライトをプレスリリースで発表した。同オークションは高い希少性やユニークな来歴を持つカメラ関連製品が多く扱われることで知られる。

フランシスコ前教皇のライカM-Aがチャリティーに

希少なアイテムのひとつとして、前ローマ教皇フランシスコ（1936～2025年）に献上され、チャリティーアイテムとして今回出品されたライカが挙げられている。6万～7万ユーロの予想落札価格に対し、650万ユーロ（約11億5,000万円）で落札された。なお、その全額はフランシスコ前教皇の慈善団体に寄付され、ライツ・フォトグラフィカ・オークションも落札手数料を徴収しない。

本アイテムは特別デザインのライカM-Aとライカ ノクティルックスM f1.2/50 ASPH.のセット。ライカがフランシスコ前教皇の功績を称えて2024年に献上したもので、特別な個体に区切りの良いシリアルナンバーを与えるライカの慣習にならい、5000000番がそれぞれに刻印されている。

エリザベス2世のために作られたライカM3の1台

著名人のために作られたカメラとして、前英女王のエリザベス2世へ西ドイツ初代連邦大統領が献上するために製造された「ライカM3」も登場。トップカバーにエリザベス女王のイニシャルである「E II R」、ベースプレートにドイツ語で“エリザベス女王陛下へ - 1958年10月20日 - テオドール・ホイス”と刻まれた個体。予備も含めて2台製造されたうちの予備機が出品された。予想落札価格9～12万ユーロに対し、15万6,000ユーロ（約2,800万円。落札手数料含む）で落札された。

依然として高い人気のライカMP

希少なライカのひとつとして有名な「ライカMP」（1956年登場）のブラックペイントの人気も再確認されたという。報道写真家向けに作られた“M Professional”を意味するというライカMPは、製造412台のうちブラックペイントが141台。その中のシリアル番号“MP-114”が出品された。予想落札価格70～80万ユーロに対し、90万ユーロ（約1億6,000万円。落札手数料含む）となった。

4点セットの“ライカI ルクサス”がオークション初登場

また、1929年に製造開始された「Leica I Mod. A Luxus special outfit」（通称“ルクサス”。ラグジュアリーの意）は、95台が製造されるも現存は数台と言われているアイテム。カメラの外観とマッチした3×20の双眼鏡と、ゴールドメッキが施されたケーブルレリーズおよび単体距離計が付属。4点セットでオークションに出品されたのは初めてだという。30～36万ユーロの予想落札価格に対し、36万ユーロ（約6,500万円。落札手数料含む）で落札された。