12月24日公開の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の公式SNSにて、永瀬廉（King & Prince）とSF9（エスエフナイン）出身の韓国人俳優、ロウンの動画が公開された。

【動画】永瀬廉の上目遣いに注目。ロウンと仲良しトーク【写真】坊主頭のロウン／お互いのインスタで公開した永瀬廉＆ロウンの2ショット

■永瀬廉＆ロウンの仲良し動画が公開

公開されたのは、取材現場に設置されたという“アイカメラ”の動画。「やっほ～！」と連発しながらカメラに向かって手を振る永瀬廉とロウンは、まず「撮影中に印象に残っていること」についてトークを展開。ロウンは、永瀬の肩に手を回しながら「（永瀬との）アクションシーン」と回答すると、永瀬も「バディ感を大事にしながらやってたもんね」と返答した。

撮影後、「今でも連絡を取っている」というふたり。永瀬は、ロウンから日本でのファンミーティングで歌う曲を相談されたと言い、King & Princeの楽曲「シンデレラガール」をすすめたことを明かした。実際のファンミーティングで「シンデレラガール」を披露したというロウンから、「ファンたちが喜んでいた」と聞くと、永瀬は「やった～！」と大喜びでロウンとハイタッチする場面も。最後は、「ラストマン、お楽しみに～！」と言って、ふたりでハートを作った。

SNS上では、「廉くんの上目遣い珍しいたまらん」「廉くんが見上げてるの可愛すぎる～」「ロウンさんめっちゃでかい！廉くんの上目遣いたまらない」「身長差がかわいい」「廉くんがいつにも増して可愛い」「廉くんの視線がたまらんッ」「上目遣いが新鮮でかわいい！」「ロウンさんこんなに大きいんだ！」など、約190センチと長身のロウンと並ぶ永瀬の上目遣いに新鮮味を感じたファンのコメントが多く見られる他、「ロウンと廉くんとの仲の良さが伝わる」「仲良しでかわいい」「日韓イケメン♡」「2人のバディ感楽しみ」「最高のツーショット」など、様々な反響が寄せられている。

なお、ロウンは10月27日に兵役の義務を果たすため、陸軍現役兵として入隊。彼のInstagramでは髪を坊主にした姿も公開されている。

■写真：永瀬廉はロウンと手ハートを作った2ショットを公開

■写真：ロウンは永瀬廉とピースした2ショットを公開