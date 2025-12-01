ロサンゼルス・レイカーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ

日付：2025年12月1日（月）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 133 - 121 ニューオーリンズ・ペリカンズ

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし46-27で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・レイカーズがリードし77-57で終了する。

第3クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び108-92で終了する。

第4クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び133-121で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は33:35出場、14得点、0アシスト、2リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-12-01 14:15:07 更新