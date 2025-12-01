【NBA試合速報】2025年12月1日（月） ロサンゼルス・レイカーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ
ロサンゼルス・レイカーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ
日付：2025年12月1日（月）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 133 - 121 ニューオーリンズ・ペリカンズ
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし46-27で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・レイカーズがリードし77-57で終了する。
第3クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び108-92で終了する。
第4クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び133-121で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は33:35出場、14得点、0アシスト、2リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-12-01 14:15:07 更新