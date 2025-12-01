キリンビバレッジの公式SNSにて、目黒蓮（Snow Man）の「午後の紅茶」冬ビジュアルが公開され、SNSで大きな注目を集めている。

【画像】ふわもこ冬コーデの目黒蓮／【動画】目黒蓮＆Mrs. GREEN APPLEの“キリン 午後の紅茶”新CM・メイキング

■雪が舞う街角で佇む、あったか冬コーデの目黒蓮

公開されたビジュアルでは、淡いベージュのニット帽にカーキの厚手アウター、淡色デニム、ベージュのリュックを合わせた柔らかな冬ルックの目黒が写し出されている。

背景にはイルミネーションがほのかにぼやけ、手前にはふんわりと雪が舞う幻想的な空気感。目黒は少しだけ上を見上げながら静かに光を眺めており、冬の澄んだ空気まで感じられるような1枚に仕上がっている。

SNSでは「冬の王子様…」「イルミネーションよりめめが輝いてる」「こんな彼氏と冬デートしたい」「透明感がすごい」「ニット帽めめかわいい」「冬の装いのフォルムがかわいらしい」「ホームアローンのケビンみたい」「あったかい空気感で好き」など、絶賛の声が相次いでいる。

■目黒蓮とMrs. GREEN APPLEがCMで共演

“キリン 午後の紅茶”の新CMでは、目黒とMrs. GREEN APPLEが共演。『奇跡の前夜』篇が12月2日より全国で順次放映される。

華やかなイルミネーションが輝く冬の夜、路上で歌うMrs. GREEN APPLEの3人に目黒が“午後の紅茶 ミルクティー”を差し入れするという、心温まるストーリー。

また、メイキング映像では、目黒とMrs. GREEN APPLEそれぞれが“午後の紅茶”の思い出やエピソードを語っており、ファンにはたまらない内容となっている。CM本編と併せてチェックしたい。

Snow Man

