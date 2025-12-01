企業の採用課題を解決！ステラス「JobSuiteシリーズ 紹介パートナー制度」

ステラスが、採用管理システムおよびタレントマネジメントシステム「JobSuiteシリーズ」において、新たなパートナーシッププログラムを開始。

企業の採用や人材育成の課題解決を支援する「JobSuiteシリーズ 紹介パートナー制度」がスタートしました。

ステラス「JobSuiteシリーズ 紹介パートナー制度」

対象サービス：JobSuite CAREER、JobSuite FRESHERS、JobSuite TALENTS

形態：成果報酬型紹介プログラム

詳細・登録ページ：https://career.jobsuite.jp/sales-partner/

働き方の多様化や労働人口の減少に伴い、重要性が高まる企業の人事戦略。

ステラスでは、より多くの企業の課題解決に貢献するため、人材領域で活動する企業や個人事業主との連携を強化する本制度を導入しました。

「人材課題を解決する一歩を、あなたの紹介から。」を掲げ、パートナーと共に企業の事業成長を支援する取り組みです。

制度の特徴

本制度は、見込み企業を紹介するだけで、成約時にインセンティブを獲得できるシンプルな成果報酬型。

パートナーにとってのメリットとして、以下の3点が挙げられます。

・ノルマ・仕入れリスクなし：登録は無料で、毎月の販売ノルマや仕入れ費用は一切発生しません。

・手厚いフォロー体制：紹介後のサービス提案、契約、導入支援、カスタマーサポートはすべてステラスが担当。パートナーは紹介業務に専念できます。

・高いインセンティブ：成約時に紹介フィーが支払われます。

対象サービス

紹介対象となるのは、ステラスが展開する以下の3つの主要サービスです。

・JobSuite CAREER：中途・通年採用向け採用管理システム(ATS)

・JobSuite FRESHERS：新卒採用向け採用管理システム(ATS)

・JobSuite TALENTS：タレントマネジメントシステム

募集対象パートナー

人材紹介業や採用コンサルティング業など、人材領域で企業との接点を持つ法人・個人事業主が主な対象。

また、企業のDX推進や業務効率化を支援するITコンサルタントや、クライアントの人事課題を把握している各種サービス提供者も歓迎されています。

強固なパートナーシップにより、日本の人事戦略を力強く後押しする新たなエコシステム。

自身のネットワークを活かし、顧客の課題解決と収益化を同時に実現してみてはいかが。

株式会社ステラス「JobSuiteシリーズ 紹介パートナー制度」の紹介でした。

