SOTA¤ÏJUNON¤ÎÉ¨¤ËµÓ¤ò¤Î¤»LEO¤Ï¥´¥ë¥ÕÃæ!?BE:FIRST°¦ÃÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Î6¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖLEO¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ðµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¥Ýー¥º¤«¤Ê¡©¡×
BE:FIRST¸ø¼°X¤Ç¡¢11·î29Æü¡¦30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿BE:FIRSTÁ´¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØBE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ¡ÉBESTY¡É vol.2-¡Ù°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¥Ûー¥ëA¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê°¦ÃÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È①②
¢£2Æü´Ö¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¸ø³«
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢2Æü´Ö¤ËÊ¬¤±¤ÆÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ý¥¹¥È¡£
29Æü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ÈB¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÊÉ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥Ôー¥¹¤ò½Ð¤¹¥á¥ó¥Ðー¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢RYUHEI¤¬ÏÓ¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¿Íº¹¤·»Ø¤ò¶»¸µ¤Ë·Ç¤²¤¿¥Ýー¥º¤ò¡¢LEO¤¬¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ò¹½¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡Ö¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡Ê¤Ú¤³¤Ñ¡Ë¥Ýー¥º¤«¤Ê¡©¡×¡ÖLEO¤¯¤ó¥´¥ë¥Õ¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¡©¡×¡ÖJUNON¤Î¥Ýー¥º¤¬¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖBE:FIRST¤ÎB¤Ã¤Ý¤¤ÇØ·Ê¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
30Æü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÊÉ¤ÎÁ°¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¥º¥é¥ê¤È¥á¥ó¥Ðー¤¬²£ÊÂ¤Ó¤Ç¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿¥«¥Ã¥È¡£SHUNTO¡¢MANATO¡¢RYUHEI¤Ï¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ãÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢SOTA¤ÏJUNON¤ÎÉ¨¤Î¾å¤ËµÓ¤ò¤Î¤Ð¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿ー¤ÎLEO¤À¤±¤Ï¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Çº¤¤ê´é¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Î6¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖLEO¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ðµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖJUNON¡ØÂ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤½¤¦¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ä¥¢ー¤Ï2026Ç¯2·î14¡¦15Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤¤¿¤¨ー¤ë¸ø±é¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¿¤¤¡£