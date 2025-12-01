ランナーの想いをカタチに！SGC「K24ホノルルマラソン2025記念メダル」

SGCが、2025年12月14日(日)にハワイ・オアフ島で開催される「JALホノルルマラソン2025」に合わせ、純金製の記念メダルを発売。

サポーティングスポンサーとして大会を支える同社が手掛ける、永遠の輝きを放つメモリアルアイテムが、2025年12月1日(月)より登場します。

SGC「K24ホノルルマラソン2025記念メダル」

販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年2月28日(土)

価格：183,700円(税込) ※金相場の変動により改定の場合あり

素材：K24（純金）

販売場所：SGCゴールドショップ、催事「大黄金展」、百貨店、SGC公式オンラインストア

「JALホノルルマラソン2025」の感動と記憶を、色褪せないゴールドという形で残すために製作された純金製メダル。

「純金メダルは優勝ランナーだけのものではなく、多くの皆さまに手にしていただきたい」という想いから、一般のランナーやファンも購入できる仕様で登場しました。

自分自身へのご褒美や、大切な挑戦の記念として最適な一品。

メダルの詳細とデザイン

直径約2.0cm、重さ約3gの純金（24K）を使用。

SGCの美術工藝部がデザインを担当し、ホノルルマラソンの象徴的なモチーフが精巧に刻まれています。

本商品は受注生産となっており、注文から約2ヶ月の製作期間を経て手元に届く特別なアイテムです。

大会を彩る優勝メダル

株式会社SGCは2023年より大会スポンサーを務めており、フルマラソン男女優勝および車いす部門男女優勝の4名に贈られる優勝メダルも提供しています。

今年の優勝メダルは、2025年にちなんで重さ202.5グラムの純金製で製作されました。

また、一般参加者に授与される「10Kラン＆ウォーク」や「カラカウアメリーマイル」の完走メダルも同社が提供し、ランナーの完走の喜びを支えています。

ランナーそれぞれのドラマや関わる人々の想いを、永遠の輝きに変えて届けるSGCの記念メダル。

ホノルルの風を感じた記憶を、純金の輝きと共に手元に残してみてください。

株式会社SGC「K24ホノルルマラソン2025記念メダル」の紹介でした。

