À¾Ìî¥«¥Ê¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡¢Á°È±¤Ê¤·¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿À¾Ìî¥«¥Ê
¢£¡ÖS¥µ¥¤¥ºÃå¤¿¤Ç¡×¤È¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥³ー¥Ç¤ò¾Ò²ð
À¾Ìî¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¡Ø¥½¥Ëー¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× presents Kana Nishino Special Live ¡ÈChristmas Magic¡É¡Ù¤ò12·î17Æü¡¦18Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£
À¾Ìî¤Ï¡¢¡ÖS¥µ¥¤¥ºÃå¤¿¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ËÆ±·Ï¿§¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î¥Öー¥Ä¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³ー¥Ç¥Íー¥È¡£¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Î¶ß¤È¿þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥ì¥¤¥äー¥É¤¬ÈþµÓ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÇØÃæ¤Î¥í¥´¤¬¸«¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥³ー¥ÇÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡¢º¸¼ê¤ÇÈ±¤ò¼ª¤Ë¤«¤±¤ë¼«Á³ÂÎ¤Î»ÅÁð¤òÂª¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¤¬Â³¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ìー¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤¿¥³ー¥Ç¤¬ÅÐ¾ì¡£Ç»¤¤ÌÜ¤Î¥°¥ìー¤Î¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«ー¥È¤È¹õ¤Î¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¤äº¸¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤òËË¤ËÅö¤Æ¤Æ²¿¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤¿É¨¾å¥«¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
°Û¤Ê¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤òÈäÏª¤·¤¿À¾Ìî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Á°È±¤Î¤¢¤ëÈ±·¿¤¬Â¿¤¤À¾Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Á°È±¤¬¤Ê¤¤¥ï¥ó¥ì¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Û¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ï¿·Á¯¤µ¤È¤Ê¤Ä¤«¤·¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ëµ®½Å¤Ê»Ñ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÁ°È±¤Ê¤·¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ê¤¢¡×¡ÖÁ°È±¤Ê¤¤¥í¥ó¥°¥«¥ÊÍÍµ×¡¹¤Ë¸«¤Æ²Ä°¦¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê²£Å¾¡×¡ÖÁ°È±¤Ê¤·¡õ¥«¥éーºÇ¹â¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥«¥ÊÍÍ¤Î¤ª¤Ç¤³¥ä¥Ð¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£