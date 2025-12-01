Snow Man9人が集結したスタイリッシュなモノクロショットが、『VOGUE JAPAN』公式Xで公開された。

【写真＆動画】Snow Man9人のスタイリッシュな冬のモノクロショットなど

■4人ショット＆5人ショットの組み合わせやポージングにも注目

Snow Manは12月1日に発売された『VOGUE JAPAN』2026年1月号に登場。

『VOGUE JAPAN』は、今年を象徴する“表現者”として「THE ONES TO WATCH 2025」にSnow Manを選出。他に、VERDY、大月壮士、北川景子、佐野勇斗、HANA、見上愛、横浜流星の8組22名が選出されている。

公開されたのは、レザージャケット、ロングコート、セットアップ、シャツ、ニットなど、メンバーごとに異なる質感とシルエットの衣装をまとった、モードな9人のモノクロショット。

9人ショットはラウールと目黒蓮を中心としてキリリとした表情を見せた立ち姿のショットと、9人が横並びになり鋭い視線を見せるの2枚の写真が公開。

そのほか、顔を傾け前を見つめる岩本照の肩に手をかけ寄り添う阿部亮平、岩本＆阿部の前でまっすぐ視線を向け屈む深澤辰哉と、その肩に手をかけて横顔を見せる佐久間大介の4人ショットも。

またセンターでラウールがクッションに大きな寄りかかりながらサングラスをずらし見つめる隣で、ラウールの伸ばした足に手をかける渡辺翔太、クッションに寄りかかりカメラ目線する目黒、ラウールの頭に頭を寄せながら上を見つめる宮舘涼太、俯き目線の向井康二の5人ショットも公開されている。

「ため息出るほどかっこいい」「大人かっこいいモノクロSnow Man」「集結すると帝王感ある」「モードな着こなし素敵」などといったファンの声が続々と到着。

なお『VOGUE JAPAN』公式Xでは、「今年を一言で表すと？」という質問に対して9人一人ひとりが答えている背景で撮影メイキングが見られる動画も公開されている。

■「THE ONES TO WATCH 2025」に選出されたSnow Man

■9人の「今年を一言で表すと？」の回答も必聴のメイキングムービー