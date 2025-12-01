１月に起きた埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、国土交通省は下水道法を改正し、下水道管の定期調査を強化する方針を固めた。

調査対象を陥没リスクの高い管路だけでなく、事故時の社会的影響が大きい重要管路にも拡大。老朽化の状態（健全度）を診断する新たな指標を導入し、更新・修繕を迅速に行う。来年の通常国会での改正法案の提出を目指す。

同法に基づく現行の定期調査は、硫化水素濃度が高いなど腐食の恐れが大きく、陥没リスクの高い管路（計約３５００キロ）を対象に５年に１回以上の頻度で行われている。八潮市の陥没事故の際に破損した管路は、２０２２年の埼玉県の調査で一部に腐食が見つかったが、県は「即座の修繕は不要」と判断し、追加調査は未実施だった。

下水道の老朽化は全国で進んでおり、国交省は同様の事故を防ぐため、定期調査の体制を強化することにした。腐食の恐れのある管路だけでなく、「軟弱な地盤」「管路の接続部」など地質や構造から陥没リスクの高い管路も、５年に１回以上の調査を求める方向で検討している。

事故が起こると社会的影響が大きい重要管路についても、１０年に１回以上の頻度で目視や打音など複数の手法を組み合わせた調査を義務付ける方針。重要管路は〈１〉直径２メートル以上〈２〉下水処理場に接続〈３〉災害時に緊急車両が通行する「緊急輸送道路」の直下――の管路などを想定。全国の総延長は少なくとも約１万キロに及ぶ。

老朽化の診断方法も見直す。現行の調査では、日本下水道協会の指針に基づき４段階の「緊急度」で判定しているが、法的根拠はなく、判定を行わない自治体もあった。このため、下水道法に基づく指標を新たに導入し、「緊急措置段階（健全度４）」「早期措置段階（同３）」「予防保全段階（同２）」「健全（同１）」の４段階で診断する。

「４」は管路に亀裂や漏水などが確認された状態で、即座に更新や修繕を行う。「３」は、応急措置を施した上で更新などの設計に着手し、腐食や破損の恐れが高い管路は「３年に１回」「毎年」などと調査の頻度を増やす。調査を怠るなど悪質な自治体には国交省が指導する。

◆埼玉県八潮市の道路陥没事故＝１月２８日、県道交差点で陥没が発生。１９８３年敷設の下水道管が硫化水素で腐食して穴が開き、土砂が流入したのが原因とみられ、陥没は幅４０メートル、深さ１５メートルに及んだ。転落したトラックの男性運転手が死亡したほか、県内１２市町で一時、下水道使用の自粛が求められた。