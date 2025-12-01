福田雄一監督、Snow Man目黒蓮の映画「SAKAMOTO DAYS」アクションシーン秘話告白「プロ意識に感動」と反響
【モデルプレス＝2025/12/01】映画監督の福田雄一氏が11月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Man・目黒蓮のアクションシーンの秘話を明かした。
【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露
実写映画『SAKAMOTO DAYS』（2026年GW公開）を手掛ける福田監督は、同作の主演を務める目黒のアクションシーンを回想。危険な演技をスタントマンが代わりに行う吹き替えの際には「あ、自分でやりたいです」と目黒自ら申し出たという。しかし、スタッフに止められると「僕のところまでやってきて目黒くん『監督。次のカット、自分でやりたいんですけど』」と目黒は自分でやり遂げたい意志を福田監督に伝えてきたと明かした。
福田監督はこうした目黒の熱意を受け「『SAKAMOTO DAYS』のアクションシーンは1カットを除いてすべて目黒くんがやってます。逆に代役でやったたった1つのカット、探してみてください」とつづっている。
この投稿には「プロ意識に感動」「作品へ熱意が伝わる」「ストイックすぎる」「めめらしい」「レアシーン見つけなきゃ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
