シンガーソングライター・あいみょんの最新姿にネットで衝撃が走った。

あいみょんは１日までにＸ（旧ツイッター）を更新し、「メジャーデビュー９周年 みんなお祝いしてくれてありがとう！ 楽しく続けられていることに感謝です」と報告。

その上で「髪切った！気合いで見慣れてぇ」とロングヘアをばっさり切ってショートに変身。「しゃー、１０年目とつにゅー！これからもよろしくー！！」と呼びかけた。

１１月３０日に投稿されたインスタグラムのストーリーズでも「今日でメジャーデビュー９周年！みんなお祝いありがとう 誕生日以外にも祝ってもらえる日ができるなんてな、デビューできて良かったです」と思いを伝え、ショートヘアのオフショットを投稿。

ネットは「うええええええええーー！！？！？ショートぉぉおおお！！」「あいみょんがショートカット！？」「かわいいいいい！」「ばっさりだね！！」「まさかの！」「ベリーショートの破壊力もすごい」「イメチェン天才すぎる」「心臓が口から飛び出した」「えっ！！！って思わず声出た！！あいみょん髪切ってる 今年１番のびっくり」「誰かわからへん」「めちゃめちゃかわいくて震える」「衝撃がでかすぎて可愛過ぎて悶絶」「見た瞬間叫んだ」と仰天。

「ドライヤーらくちんなった？」との声には、あいみょん自身が「もはやいらんレベル！！」と返信していた。