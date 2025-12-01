「ぼくらの七日間戦争」（宮沢りえ主演、１９８８年）などで知られる映画監督の菅原浩志氏が膵臓がんのため、１１月１２日に死去したと１日、菅原さんが代表を務める有限会社シネボイスが発表した。７０歳だった。故人の遺志により、葬儀は近親者のみで執り行った。

菅原さんは５５年に北海道で生まれ、米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校（ＵＣＬＡ）で映画製作と演出を学んだ。帰国後、「ぼくらの七日間戦争」で監督デビューを果たし、ブルーリボン賞作品賞、熊本映画祭監督賞を受賞するなど高い評価を受けた。同作は「日本映画１００本」にも選出され、世代を超えて多くの人々に影響を与えている。

さらに「ほたるの星』（２００４年）、「早咲きの花」（０６年）、「写真甲子園 ０．５秒の夏」（１８年）、「カムイのうた」（２３年）などを発表。短編やドキュメンタリー作品を含む多数の作品を手がけ、映画を通じて文化振興にも貢献した。遺作の「カムイのうた」は、アイヌ文化への深い敬意を込め、未来へ文化を継承するという強い思いが結実した作品となっている。

「写真甲子園 ０．５秒の夏」「カムイのうた」は北海道東川町を舞台に撮影。菅原氏は東川町や大雪山の自然、そしてアイヌ文化の魅力を国内外に発信した。東川町では功績に敬意と感謝を表し、町内で追悼コーナーの設置、映画「カムイのうた」の上映を予定している。