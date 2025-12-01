ＭＬＢ公式サイトは３０日（日本時間１２月１日）、今オフの移籍市場で「各球団に最適なＦＡ選手を見つける」と題した特集記事を掲載。他球団からの移籍であること、各球団で重複しないなどのルールがある中、日本人選手ではそれぞれポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している巨人・岡本和真内野手（２９）がＤバックス、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）がマリナーズ、投手では西武・今井達也投手（２７）がジャイアンツと予想された。

今季ワールドシリーズ連覇を達成し、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らを擁するドジャースと同じナ・リーグ西地区のＤバックスと予想された岡本については「チームは今夏、ネーラーとスアレスをトレードで放出したため、内野の両コーナー（一塁、三塁）に空きが生じた。三塁はローラーかアレクサンダー、またはその両方が候補となるだろうが、一塁はどちらのコーナーも守れる岡本が魅力的な選択肢となるだろう」と指摘した。

日本のテレビ番組で「打倒ドジャース」を掲げたことが現地でも話題となっている今井もナ・リーグ西地区のジャイアンツと予想された。「チームはここ数年で大谷、山本、佐々木の獲得に動いてきたが、結局３人ともライバルのドジャースと契約した。日本を代表する投手の１人である今井は最近、ドジャースと契約するくらいなら『彼らを倒す方がいい』と発言しており、ドジャースのライバル関係にあるジャイアンツほど彼にとって最適な球団はないだろう。ウェブやレイとともに先発ローテに今井を組み込めば、競争の激しいナ・リーグ西地区でも勢いを増すだろう」と紹介された。

村上宗隆はア・リーグ西地区を今季２４年ぶりに制したマリナーズに合うとされた。「マリナーズは過去２５年間、日本人選手を起用して成功を収めてきたが、そのほとんどがイチローを除けば投手だった。村上は２００３年の松井秀喜（巨人→ヤンキース）以来、ＮＰＢ出身の最も注目すべき強打者であり、スアレスがＦＡで移籍する可能性が高いため、チームは三塁の穴を埋めなければならない」と同サイトは見解を示した。