2025Ç¯11·î30Æü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï½¢Ç¤1¤«·î¤¿¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö²ñ¿©¥¼¥í¡×¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤¿¡£
¡Ö¼óÁê¤Ï²ñ¿©¤è¤ê½É¼Ë¤Ç¤Î»Å»öÍ¥Àè¤Ç¡¢¿²¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡©¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¤Î¾¾»³½Ó¹Ô¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤1¤«·î¤Î²ñ¿©²ó¿ô¤ò¿û¸µ¼óÁê¡ÊÌó30²ó¡Ë¤È°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¡ÊÌó10²ó¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢È¯Â»þ¡Ë¤ÎÎã¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤Ë¡ÖÆó¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¿©¤òÆþ¤ì¤ëÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð½É¼Ë¤Çºî¶È¤µ¤ì¤¿¤êÊÙ¶¯¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Ìë¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿²¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°ÊÁ°¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¼óÁê¤ÎÌÁÍ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤¬½Ð±é¡£¡Ö²ñ¿©¥¼¥í¡×¤¬À¯¸¢±¿±Ä¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢
¡Ö¼þ°Ï¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï½½Ê¬¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢°ì»þ´ü¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¿çÌ²ÉÔÂ¤âÀµ¾ï²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤´¼ç¿Í¡ÊÇ¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÂó¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ë¤Î²ð¸î¤â¤´¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤µ¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¹ñ²È¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¢¤êÊý¤È¤·¤Æ»ä¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£²ñ¿©¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÀ¯¸¢¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¥ë¡¼¥ë¤Ê¤°û¤ß¿©¤¤À¯¼£¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¸µÂçºå»ÔÄ¹¤Î¶¶²¼Å°¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂç»¿À®¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¥ë¡¼¥ë¤Ê¤°û¤ß¿©¤¤À¯¼£¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï°û¤ß¿©¤¤¡Ê¤¬É¬Í×¡Ë¤À¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÀ¯ºö¤òÊÙ¶¯¤µ¤ì¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤Î°Õ»×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤½¤Î¡Ë°ì½ê·üÌ¿¤µ¤âÍ¸¢¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬´¶¤¸¤Æ¹â»Ù»ýÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÌîÅÞÂ¦¤«¤é¡¢¤³¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ê¼óÁê¤¬¡Ë½°µÄ±¡²ò»¶¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¤«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Ï²ò»¶Àâ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¡Ê¼óÁê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡ËÁ´Á³´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤À¤è¤Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁíÍý¤È»ä¤È¤Î´Ö¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤È¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö»Å»ö»ÕÆâ³Õ¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Ã¤Á¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
