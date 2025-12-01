娘の言葉にハッとしたエピソードを描いたロイ子さんの漫画が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

買い物帰りに、重い荷物を持ちたがる娘。人目が気になる母は「ひどいお母さんだと思われちゃうから、持たなくていい」と言いましたが、娘は…という内容で、読者からは「すてきな考え方」「励まされました」などの声が上がっています。

幼い子の純粋さが教えてくれた大切な気づき

三姉妹の母であるロイ子さんは、インスタグラムでエッセー漫画などを発表し、子育て情報サイト『kodomoe』で「よっといで3姉妹」を連載中です。2021年には「おふろで考える・あかちゃんの話」が「マママンガ賞」で最終選考を通過し、話題になりました。ロイ子さんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

ロイ子さん「長女が生まれた2012年に育児絵日記を描き始めましたが、インスタグラムで発表したのは2020年からです。3人育児にも慣れ、絵を描く余裕が出てきた頃に育児エピソードを発表する場を探していて、イラスト投稿を広く見てもらえそうなインスタグラムを選びました」

Q.インスタグラム投稿を始めて、変化はありましたか。

ロイ子さん「時々メディアに取り上げていただいたり、出版社の育児漫画コンクールで選考通過できたりしたこともあり、家に居ながらにして作品が多くの方の目に触れてワクワクする展開が起こることがあります。離れて住んでいる義実家への、近況報告代わりにもなっています」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由やきっかけを教えてください。

ロイ子さん「小さな子の純粋な発想に、気楽に生きるコツを教えてもらった思いがしたからです」

Q.これは三女さんのエピソードですが、上のお子さんたちのときはどうしていましたか。

ロイ子さん「長女の頃は何でも私が先回りしてやっていた気がします。『子どもにやらせてみて、自信をつけたり失敗経験を積んだりすることも大事だ』と考える余裕は、後になって出てきました」

Q.娘さんの言葉を聞いて、どう思いましたか。

ロイ子さん「シンプルで真理をついた考え方だと思いました。大人は言葉に頼りがちですが、小さな子は人の表情で状況判断をしているのだと思いました」

Q.これ以降、ニコニコできるようになりましたか。

ロイ子さん「私は心配性でついおせっかいを焼いてしまいがちで、そんなときは不安そうな顔になっていたと思いますが、子どもたちが楽しんでいる様子は笑って見守ろうと心がけるようになりました。荷物も、重いと言い出すまでは持たせています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ロイ子さん「『私も人の目を気にしすぎだった』『励まされて気が楽になった』など、共感していただきました」