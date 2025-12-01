『ばけばけ』第13弾キャスト解禁 松江で出会う新たな人々
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第13弾キャストが発表された。
【写真】新キャスト解禁！実力派な顔ぶれが参戦
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
伊武雅刀が演じる大雄寺の住職は、松江市内にある大雄寺の住職。トキとヘブンに寺に伝わる怪談を語る。
大西信満が演じる永見剣造は、元武士の人力車夫。「不器用ですけん」が口癖な、真面目も真面目で、とにかく素直な男。錦織の紹介でヘブン専属の車夫となる。
【写真】新キャスト解禁！実力派な顔ぶれが参戦
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
伊武雅刀が演じる大雄寺の住職は、松江市内にある大雄寺の住職。トキとヘブンに寺に伝わる怪談を語る。
大西信満が演じる永見剣造は、元武士の人力車夫。「不器用ですけん」が口癖な、真面目も真面目で、とにかく素直な男。錦織の紹介でヘブン専属の車夫となる。