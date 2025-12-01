歌手の浜崎あゆみ（47）が1日までに自身のインスタグラムを更新。中国・上海での公演が中止となった後、同会場で無観客公演を実施したことを明かし、ステージの様子などを公開した。

浜崎が11月29日に開催を予定していた上海公演が急きょ中止に。28日にはインスタグラムを通じて「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい。私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」と発表していた。

その後、香港最大級の日本情報オンラインメディア「LikeJapan」の報道を引用し「この記事にあるように、私達は昨日の中止要請の後、無観客の状態で一曲目からアンコールまで行ってから会場を後にしました」と報告していた。

そして、1日までにインスタグラムを更新し、英語で投稿。「1万4000席の空席ですが、世界中のTAの愛をとても感じた、私にとって最も忘れられないショーの1つでした。このステージを実現した中国人と日本人のクルー、バンドメンバー、ダンサーの200人を心の底から賞賛します」とつづった。