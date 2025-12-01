タレントの柳原可奈子（39）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」に出演。娘の話を披露した。

3歳の次女の話題になり、「もう現代っ子で！」と今の子どもたちと自身の時代のギャップを吐露。「ごっこ遊びが一番すごい。おままごととかしてても、会計のシーンになると“PayPayですか？”とかって言うんですよ」と言って、笑わせた。

また、「タブレットも使いこなすし。“チャンネル登録よろしくお願いします”とか（ごっこ遊びで）ユーチューバーみたいになってて。覚えちゃうんですよ〜」と苦笑い。柳原がネタのけいこを自宅でしていると、「娘が喜んじゃって。一緒に“いらっしゃいませ〜”って。ミニ店員さん」と声を弾ませた。

長女についても「小学校に入学して。車いすなので特別支援学校なんですけど、やっとここまで来たって思いがあって」と語った。柳原は23年4月に自身のインスタグラムを開設し、初投稿で長女が「生まれつきの脳性まひで毎日リハビリを頑張ってます」と公表。「すごくいろんな方が応援してくださって、先輩ママたちもこうしたらいいよ、ってコメントとかですごく教えてくださって。なので引き続き障がいのあるお子さんを持つ家族の楽しみになるような活動をしていきたい」と前向きに話していた。。