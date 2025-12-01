TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後2時17分に、暴風警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

宗谷地方では、1日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■猿払村
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■豊富町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■礼文町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■利尻町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■利尻富士町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■幌延町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s