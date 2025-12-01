気象台は、午後2時17分に、暴風警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

宗谷地方では、1日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■稚内市

□暴風警報【発表】

1日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s



■猿払村

□暴風警報【発表】

1日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s



■豊富町

□暴風警報【発表】

1日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s



■礼文町

□暴風警報【発表】

1日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s



■利尻町

□暴風警報【発表】

1日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s



■利尻富士町

□暴風警報【発表】

1日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s



■幌延町

□暴風警報【発表】

1日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s

