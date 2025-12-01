ファミマ、“新食感”「もちっとパスタ」シリーズ登場/「LA BETTOLA da Ochiai」落合シェフ監修商品など4種を展開

ファミリーマートは12月2日から、食感を見直して新たに開発した「もちっとパスタ」の商品4種を、全国約1万6,400店舗で順次発売する。

「もちっとパスタ」は、食感へのニーズの高まりを受け、小麦粉の粒度などを見直して開発したパスタで、最後までもちもちした弾力が続くという。ソースと絡みやすい太さ1.6mmの麺を使い、「もちっとパスタ」シリーズとして展開する。

第1弾では、東京･銀座の人気イタリアン「LA BETTOLA da Ochiai」の落合シェフが監修した「たまごとチーズのトマトパスタ」(税込598円)を発売する。同シェフの監修商品は2024年4月・9月にも販売し、好評を得たという。

今回監修した商品は、12月2日から販売を開始。濃厚なソースが特徴の「ファミマ･ザ･カルボナーラ」(税込498円)も同時発売する。12月9日からは第2弾を展開。味わいをリニューアルしたミートソースパスタと、玉子を添えたペペロンチーノを発売する。

ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。また、店舗によっては取り扱わない場合がある。

〈「もちっとパスタ」シリーズ4種、ラインアップ〉

◆落合務シェフ監修「たまごとチーズのトマトパスタ」598円

4種類のトマト原料、バジル、味噌を使ったトマトのソースに、4種類のチーズと目玉焼きをトッピングしたもの。風味とコクにこだわった深い味わいのパスタという。一部地域では仕様が異なる。

落合シェフは、「こだわりのトマトのソースの鮮やかな味わいと、4種のチーズの深いコクを出しながら、後からバジルと味噌の香りがふっと立ち、目玉焼きを崩してもちっとした麺と絡めれば表情が変わる、思わず笑顔になる一皿です。」とコメントしている。

【発売日】2025年12月2日(火)

【発売地域】全国

落合務シェフ監修「たまごとチーズのトマトパスタ」

◆「ファミマ･ザ･カルボナーラ」498円

『ファミマ･ザ･パスタ』から新登場となるカルボナーラ。たまごのコクやチーズの風味を強く感じる濃厚ソースに、ベーコン、パルメザンチーズ、ブラックペッパーをトッピングして仕上げた。

【発売日】2025年12月2日(火)

【発売地域】全国

「ファミマ･ザ･カルボナーラ」

◆「ファミマ･ザ･ミートソース」498円

人気のミートソースパスタをリニューアル。トマトの風味とデミグラスソースのコク深い味わいを感じられるよう仕上げた。肉のうま味も効いているという。

【発売日】2025年12月9日(火)

【発売地域】全国

「ファミマ･ザ･ミートソース」

◆「ペペロンチーノたまご」550円

コンソメやだしのうま味がきいたペペロンチーノに、たまごのソースを絡めた。まろやかさの中にもパンチがあるパスタに仕立てたとしている。

【発売日】2025年12月9日(火)

【発売地域】全国

「ペペロンチーノたまご」