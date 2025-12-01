ファミマ、“新食感”「もちっとパスタ」シリーズ登場/「LA BETTOLA da Ochiai」落合シェフ監修商品など4種を展開
ファミリーマートは12月2日から、食感を見直して新たに開発した「もちっとパスタ」の商品4種を、全国約1万6,400店舗で順次発売する。
「もちっとパスタ」は、食感へのニーズの高まりを受け、小麦粉の粒度などを見直して開発したパスタで、最後までもちもちした弾力が続くという。ソースと絡みやすい太さ1.6mmの麺を使い、「もちっとパスタ」シリーズとして展開する。
第1弾では、東京･銀座の人気イタリアン「LA BETTOLA da Ochiai」の落合シェフが監修した「たまごとチーズのトマトパスタ」(税込598円)を発売する。同シェフの監修商品は2024年4月・9月にも販売し、好評を得たという。
今回監修した商品は、12月2日から販売を開始。濃厚なソースが特徴の「ファミマ･ザ･カルボナーラ」(税込498円)も同時発売する。12月9日からは第2弾を展開。味わいをリニューアルしたミートソースパスタと、玉子を添えたペペロンチーノを発売する。
ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。また、店舗によっては取り扱わない場合がある。〈「もちっとパスタ」シリーズ4種、ラインアップ〉
◆落合務シェフ監修「たまごとチーズのトマトパスタ」598円
4種類のトマト原料、バジル、味噌を使ったトマトのソースに、4種類のチーズと目玉焼きをトッピングしたもの。風味とコクにこだわった深い味わいのパスタという。一部地域では仕様が異なる。
落合シェフは、「こだわりのトマトのソースの鮮やかな味わいと、4種のチーズの深いコクを出しながら、後からバジルと味噌の香りがふっと立ち、目玉焼きを崩してもちっとした麺と絡めれば表情が変わる、思わず笑顔になる一皿です。」とコメントしている。
【発売日】2025年12月2日(火)
【発売地域】全国
落合務シェフ監修「たまごとチーズのトマトパスタ」
◆「ファミマ･ザ･カルボナーラ」498円
『ファミマ･ザ･パスタ』から新登場となるカルボナーラ。たまごのコクやチーズの風味を強く感じる濃厚ソースに、ベーコン、パルメザンチーズ、ブラックペッパーをトッピングして仕上げた。
【発売日】2025年12月2日(火)
【発売地域】全国
「ファミマ･ザ･カルボナーラ」
◆「ファミマ･ザ･ミートソース」498円
人気のミートソースパスタをリニューアル。トマトの風味とデミグラスソースのコク深い味わいを感じられるよう仕上げた。肉のうま味も効いているという。
【発売日】2025年12月9日(火)
【発売地域】全国
「ファミマ･ザ･ミートソース」
◆「ペペロンチーノたまご」550円
コンソメやだしのうま味がきいたペペロンチーノに、たまごのソースを絡めた。まろやかさの中にもパンチがあるパスタに仕立てたとしている。
【発売日】2025年12月9日(火)
【発売地域】全国
「ペペロンチーノたまご」