Photo: OGMAX

ワイヤレスイヤホンを選ぶとき、音質はもちろんノイズキャンセリング機能（ANC）の性能も重視したいもの。

私はグッっと耳が詰まるような強すぎるノイキャンが苦手なので、ほどほどなものを選ぶことが多かったのですが、しっかり遮音しつつ、詰まる感じが少ない自分にとって理想的なノイズキャンセリング機能が搭載されているイヤホンと、最近やっと出会うことができました。

充電ケースにディスプレイがある

Photo: OGMAX

充電ケースにディスプレイが付いているちょっと変わったワイヤレスイヤホン、JBL Live Buds 3。

Photo: OGMAX

好きな画像を壁紙として表示できる充電ケースのディスプレイでは、音量調整やイコライザーの切り替えなどが可能。正直あまり充電ケースで操作する機会はないのですが、お気に入りの写真を壁紙にしておくと、なんだか愛着が湧いてきますね。

Photo: OGMAX

イヤホン本体は小さいビーンズ型。重量は片側5gと軽めです。

求めていたノイキャンだ…！

Photo: OGMAX

ビーンズ型って個人的には外れやすいイメージがあったのですが、本体が小さめなので耳への収まりも良くフィット感あり。

実際にノイズキャンセリング機能を使ってみると、しっかり遮音されつつもグッと耳に詰まるような感覚がかなり薄く快適。耳内と周囲の騒音レベルを、イヤホン本体に付いている左右合計6つのマイクで計測して、騒音を打ち消すリアルタイム補正機能付きのノイズキャンセリング機能のおかげか過剰さがなく、風切り音や服の衣擦れの音も気になりませんでした。

ドンシャリすぎない聴きやすい音

Photo: OGMAX

ノイズキャンセリング機能やトークスルーモードの切り替え、再生停止等はイヤホン本体をタップすることで操作可能。

音の傾向はイコライザーで好みに寄せることができますが、開封時のままでもドンシャリすぎず、中高域の音の解像感が高くて聴き取りやすい音だなと感じました。私は低域の音が強すぎると聴き疲れしやすいので音の傾向も気に入っています。

解像感の高い音に高性能なノイズキャンセリング機能を備えたJBL Live Buds 3は、Amazonブラックフライデーセールで31%OFF（1万8700円→1万2980円）。ワイヤレスイヤホンの買い替えを検討している方、買うなら今ですよ！

JBL LIVE BUDS 3 ワイヤレスイヤホン 12,980円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon