【ペコちゃん福袋】ペコちゃんグッズ+お菓子全11点/近鉄百貨店で販売、ネット通販も【近鉄百貨店×不二家】

株式会社近鉄百貨店は、株式会社不二家と共同開発したスイーツブランド「Pekolicious(ペコリシャス)」より、ペコちゃんグッズを中心に詰め合わせた「2026近鉄限定福袋」を販売する。

ブランド限定ペコちゃんグッズ「オリジナルシャイニーナ･ラメ巾着(ゴールド)」を含む全11点で構成される。2026年1月2日(金)からの店頭販売に加え、12月1日から22日の期間でネット販売も実施される。いずれも数量限定で、なくなり次第販売終了。

福袋には、ポーチやメモ帳などのペコちゃんグッズに加え、不二家の人気菓子(デリシャスパイ、バウムクーヘン、ルック、カントリーマアムミニ〈バニラ〉)がセットとなっている。

ペコリシャス

〈福袋の内容〉

内容 全11点(ショッパー含む)

･限定グッズ「ペコちゃん巾着」

･ポーチ、メモ帳など、ペコちゃん関連グッズ

･菓子類(デリシャスパイ/バウムクーヘン/ルック/カントリーマアムミニ〈バニラ〉)

ペコリシャス「2026近鉄限定福袋」

〈販売概要〉

◆価格

2,601円(税込)

◆販売期間

･ネット販売:12月1日(月)〜12月22日(月)10:00まで ※なくなり次第終了

→配送:2026年1月5日(月)以降、順次発送

･店頭販売:2026年1月2日(金)〜 ※なくなり次第終了

◆販売店舗

あべのハルカス近鉄本店/上本町店/東大阪店/奈良店/橿原店/生駒店/和歌山店/草津店/四日市店

■ネット販売URL