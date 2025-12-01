【ＦＣ大阪】４５分間でハットトリック達成の強心臓！１２ゴールのエースＦＷ・島田拓海の胸中は？「勝つしかなかったので、ＦＷとしては点を取ることだけに集中」【KICKOFF！KANSAI】

Ｊ３リーグ３位でプレーオフ進出を決めたＦＣ大阪のＦＷ・島田拓海選手をゲストに迎えてハラハラドキドキの最終節を振り返った。加地さんは４５分間でハットトリックを達成した“強心臓”ぶりを大絶賛。Ｊ２昇格へ向かっていくエースの本音を探った。



▼プレーオフ進出を決めたＦＣ大阪のエースＦＷ島田拓海選手が登場



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。混戦のＪ１リーグ終盤やＪ３リーグに注目。Ｊ２昇格プレーオフ進出を決めたＦＣ大阪のＦＷ・島田拓海選手をゲストに迎えた。





３位のＦＣ大阪は２９日のＪ３最終節でＦＣ岐阜と対戦。自動昇格には勝利が絶対条件のなかで迎えたが、前半３０分に先制点を許す。後半から島田選手が登場すると、同１０分にコーナーキックから島田選手のゴールで同点。さらに同３０分には勝ち越しゴールもあげてこの日２点目。勝利を引き寄せたかに思われたが、直後に痛恨の同点弾を浴びた。白星が必要な状況で頼れる男が火を吹いた。同３８分にはハットトリックとなる３点目で再び勝ち越しに成功。勝利に導いたものの、他会場の結果により３位でプレーオフ進出を決めた。４５分間でハット達成した島田選手は「勝つしかなかったので、ＦＷとしては点を取ることだけに集中して臨めました」と最終節に臨んだ胸中を吐露。試合中、２位のヴァンラーレ八戸の試合状況は情報として入ってこなかったといい「監督も勝つことだけを考えろ、という感じでした」と岐阜戦に向き合った。加地さんは「これがストライカー」と大絶賛。また３点目については「絶対勝たないといけない心理状況であのシュートを打てるのがすごい」とし、リーグ２位の１２ゴールで、チームを牽引したエースにプレーオフの期待を込めた。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２５年１１月３０日（日）放送より）