【うお座】2025年12月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
ぼんやりとしていたことが、ようやくはっきりと見えてきて、物事が具体的に動き出しそうです。とくに「家族」に関するテーマ、たとえばサポート体制の見直しや役割分担などが、現実的に進展していくでしょう。
年末にかけては、仕事の場面でも来年の役割について何らかの提案がありそうです。想像していた内容とは少し違うかもしれませんが、長い目で見れば安定につながる選択肢となるはず。今は不安よりも、「これからが楽しみ」という前向きな気持ちが自然と高まっていくでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
家族との関係性を深めたいときには、“土のパワー”と“水のパワー”を使います。土のパワーは、家族愛を育み、安心感や守られている感覚を強めてくれます。水のパワーは、家族の間に流れるコミュニケーションをおだやかに、スムーズにしてくれる働きがあります。
この2つのエネルギーを同時に取り入れられる料理としておすすめなのが、「タラモサラダ」です。マッシュしたジャガイモに、たらこ（または明太子）とマヨネーズなどの調味料を混ぜて作る、ポテトサラダ風の一品です。ピンク色の色味も、優しさや思いやりにつながっていきます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）＜全体運＞
＜開運もぐもぐ＞
