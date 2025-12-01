【みずがめ座】2025年12月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
静かに進んでいるプロジェクトや人とのつながりが、後半にかけて形になっていくでしょう。過去に取り組んでいたことが再び注目され、あなたの経験や人脈が新しい場面で生かされる可能性もあります。
特に、環境や社会に配慮した視点や、最新のテクノロジーを取り入れたアイデアが周囲から高く評価されるでしょう。仕事では、他の人とは違った発想で勝負することになりそうです。常識にとらわれず、未来志向の視点で物事を考えてみましょう。
＜開運もぐもぐ＞
他の人と違った発想で勝負するには、“木のパワー”を使います。ハッとしたひらめきがアイデアに変わり、オリジナリティーあふれるものを生み出す力になります。
おすすめは、「スティックサラダ」です。キュウリ、ニンジン、ダイコン、アスパラガス、セロリ、パプリカなどたくさんの野菜を使い、彩りを意識すると、より木のパワーが高まります。
酸味のあるマヨネーズをベースに、みそやゴマ、醤油などお好みで入れてディップを手作りしてみてもよいでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）＜全体運＞
