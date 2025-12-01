【やぎ座】2025年12月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
年末に向けて、あなたの存在感がぐっと高まり、あちこちからお誘いや注目が集まりそうです。楽しいイベントが続き、場の中心となるような盛り上がりに包まれるでしょう。
その一方で、未来の設計図を描き、静かに心と向き合う時間も大切にしたいときです。予定を詰め込みすぎると、肝心なことが後回しになってしまうかもしれません。楽しむことと、未来への意識をバランスよく保ちましょう。
仕事では、しっかり準備を整えてから、一つひとつ丁寧に進めることで、周囲からの信頼を得られるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
未来への準備を整えるには、“土のパワー”を使います。じっくり、しっかりと着実に進めるパワーを与えてくれます。おすすめは、「バームクーヘン」です。
生地を何層にも重ねて焼き上げるお菓子で、年輪のような見た目が特徴的ですね。土が積み重なって山になるように、重なるものには土のパワーがあります。
また、甘い味わいにも土のパワーが宿ります。コーヒーや紅茶と一緒にバームクーヘンをいただきながら、未来を描いてみるといいでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）＜全体運＞
年末に向けて、あなたの存在感がぐっと高まり、あちこちからお誘いや注目が集まりそうです。楽しいイベントが続き、場の中心となるような盛り上がりに包まれるでしょう。
その一方で、未来の設計図を描き、静かに心と向き合う時間も大切にしたいときです。予定を詰め込みすぎると、肝心なことが後回しになってしまうかもしれません。楽しむことと、未来への意識をバランスよく保ちましょう。
仕事では、しっかり準備を整えてから、一つひとつ丁寧に進めることで、周囲からの信頼を得られるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
未来への準備を整えるには、“土のパワー”を使います。じっくり、しっかりと着実に進めるパワーを与えてくれます。おすすめは、「バームクーヘン」です。
また、甘い味わいにも土のパワーが宿ります。コーヒーや紅茶と一緒にバームクーヘンをいただきながら、未来を描いてみるといいでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)