ベトナムからコメを密輸しようとしたとしてベトナム人ら２人が逮捕された事件で、大阪府警は１日、同国から密輸した外国産米を国産米と偽って販売したなどとして、大阪府東大阪市の食品販売会社代表で同国籍の被告（３７）（関税法違反などで起訴）ら２人を詐欺容疑などで追送検したと発表した。

府警は、２〜９月にコメ約３００トンを売って約１億３０００万円を稼いだとみている。

他に追送検されたのは、被告の夫で自営業の男（４７）（同）。

発表では、２人はベトナムに住む仲間と共謀。３〜９月、ベトナムから密輸したコメ約８トンを国産米と偽り、愛知、兵庫両県などの４業者に販売して代金計約４９８万円を詐取した疑い。いずれも容疑を認め、被告は「日本で米価が上がり、ベトナムで安く仕入れて売れば利益が出ると思った」と供述しているという。

２人はコメ約４５トンを緑豆と偽って密輸しようとしたとして、１０月に関税法違反（無許可輸入未遂）容疑などで逮捕されていた。府警がコメの販売先に残っていた一部を鑑定したところ、外国産米だったことが判明した。