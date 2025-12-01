【いて座】2025年12月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）＜全体運＞
勢いに乗る月です。あなたの中にある冒険心が、遠くへ遠くへと誘ってくるでしょう。新しい挑戦や思い切った決断に強く引かれますが、大切なのは「大胆さと慎重さ」のバランスです。自由な行動力を発揮しつつも、しっかりと地に足をつけて進むことが成功のカギとなります。
＜開運もぐもぐ＞
大胆さと慎重さ、両方をバランスよく発揮するためには、“火のパワー”と“水のパワー”を取り入れましょう。火が大胆な行動力を、水が慎重な判断力をサポートしてくれます。
おすすめは、「野菜たっぷり具だくさんのスープ」です。火にかけてじっくり煮込むことで火のパワーが宿り、同時に水分が多い料理なので水のパワーも豊富に含まれています。
「火」と「水」は正反対のエネルギーですが、“木のパワー”を備えた野菜がたっぷり入ることで、全体のパワーバランスが整います。
