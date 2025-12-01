今年の「現代用語の基礎知識 選 ２０２５ Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」が１日に発表され、年間大賞に「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選出された。同日に都内で表彰式が開催され、高市早苗内閣総理大臣が出席した。

今年は初の女性総理が誕生するなど、政界が大きく動いた年となった。冒頭で登場した高市総理は、青ジャケットに胸元に花を付けて登場。少女のような笑顔を浮かべ、俳優の室井滋から盾を受け取った。続けて大賞としても紹介されると、目を丸くして再び恥ずかしそうな笑顔。漫画家のやくみつる氏から絵を受け取るとともに、サインを求められて快く応じた。

高市総理は「年間大賞を賜りまして、誠にありがとうございます」と笑顔。受賞語については「賛否両論を頂いた」としつつ、この言葉を発した時について「日本国の国家経営者になるかもしれないとなった時に言った言葉。働き方改革は大事な時期だけど、日本各地で技術開発に取り組んでおられる方々、企業でも自分の会社の社員や家族の生活を守るために業績を伸ばしていくかを休みの日も考えていると思います。日本国の経営者として働いて貢献したいという思いがあった」と振り返り、「決して国民の皆さんに働き過ぎを促す意図はございません。誤解のなきようにお願いします」とお願いした。