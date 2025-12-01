「バチェラー」友永真也＆岩間恵“しんめぐ”夫婦、結婚6年目で過ごし方に変化 クリスマスの予定も明かす
【モデルプレス＝2025/12/01】Amazon Prime Video製作の人気リアリティーショー「バチェラー・ジャパン」シーズン3でカップルとなり、2025年で結婚6年目を迎えたしんめぐ夫婦（友永真也、岩間恵）が、洋菓子ブランド［GRAMERCY］NEWYORK（グラマシーニューヨーク）横浜高島屋店の1日店長に就任。「小さい頃からの夢が叶った」と語る1日店長への思いや、クリスマスの予定、来年の抱負などを語り合った。
この日はブランドの制服に身を包んで登場した2人。オープンと同時に、店内には大勢の方たちが集まり盛況。しんめぐ夫妻も1人ひとりに丁寧に接客を行った。そんな1日店長を体験した岩間は「わたしはお菓子を売るのが小さい頃からの夢で、お菓子屋さんは憧れの職業でした。こうやって1日店長としてそのような機会をいただけてすごく楽しかったです」と喜びを語ると、友永も「1日店長をするということは今まで想像したこともなかったですが、今日は本当に楽しい1日になりました」と笑顔を見せた。
2025年で結婚6年目を迎えたしんめぐ夫婦だが、11月22日（いい夫婦の日）は「お花を買ってもらって、私がご飯を作って。お家でゆっくり過ごしました」という岩間の報告に付け加えるように、「楽しかったですね」とニッコリ笑顔の友永。さらに岩間が「今年が結婚6年目なので、6回目の“いい夫婦の日”だったんですけど、新婚の時はちょっといいお店でご飯を食べて、というのもすごく楽しかったんですけど、今は本当にお家でゆっくり2人の時間を過ごすというのがしっくり来ていて、本当にいい日を過ごせました。感謝の気持ちをお互いに伝えることができました」と振り返るなど、夫婦の過ごし方に変化があった様子。友永も「何気ない日常ですけど、“何とかの日”となるとやっぱり楽しくなりますよね」とその意見に深くうなずいていた。
また、間もなくクリスマスということで、その予定について話題が及ぶと、「さっきお家がいいと言ったことと矛盾するんですけど、私がずっと行きたいと思ってたお店を予約しました」と明かし、照れ笑い。「今年は初めてちょっと大きめのクリスマスツリーを買ったので、それもすごく楽しみで。お家時間を充実させつつ、デートにも行きつつという2日間を楽しみたい」と語る岩間に、友永も「2日間とも一緒に過ごす予定です」と返すなど、仲睦まじい様子を見せた。
そんな2人にとって2025年はどんな年だったのか。「実は今年が本厄だったんですが、悪いことが思い当たらないくらいにいい年でした。人にも仕事にも恵まれたとてもいい1年だったので、来年はもっと飛躍できるように気を引き締めて精進していきたい」と意気込む岩間。一方の友永は2025年、新たに家族として迎え入れた愛犬のクレアについて言及。「今年、ワンコを迎えて、僕らの家族は大きく進化して。今まで想像できなかった生活スタイルになりました」と2025年を振り返ると、「ですから、2026年はワンコのしあわせをさらに追い求める年にしたいなと思っています。もうすぐ2歳になるワンちゃんをいかに楽しませてあげられるか、というのが、僕の直近の目標です」と愛犬ファーストな気持ちとともに、2026年の抱負を語った。（modelpress編集部）
