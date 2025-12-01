木村文乃、子供用プレートご飯＆豪華手料理披露「お店レベル」「丁寧な食卓」と反響
【モデルプレス＝2025/12/01】女優の木村文乃が11月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。品数豊かな手料理の写真を公開し、反響が寄せられている。
また「チビうさごはん」と添えて、白胡麻ごはん、長芋の豚ロース巻き、青菜の納豆和え、お魚スープ、とちあいかの盛り付けられた可愛らしい子供用プレートの写真も公開。ストーリーズでは「味薄かったり濃かったり フライパンひっくり返したり 調味料ぶちまけたり 久々だとトラブルだらけだけど（笑）笑顔のある食卓が一番の栄養」と紹介している。
【写真】38歳女優「お店レベル」手作りの子供用プレートご飯
◆木村文乃、手作りの豪華な食事を公開
木村は「ご無沙汰ごはんでした」とつづり、手料理の写真を投稿。かますの干物、長芋とナスの豚ロース巻き、キャベツの千切り、トマト、ひじき煮、めかぶ、ネギとワカメのおみそ汁、寝かせ玄米ごはんなどが綺麗に並べられた健康的で美しい食卓を披露している。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿には「お店レベル」「品数がすごい」「丁寧な食卓」「憧れる」「家族思い」などの反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
