９月３０日に双子出産を発表したタレントの中川翔子が、双子出産から二か月を報告した。

インスタグラムで「双子 今日で二ヶ月！無事にムチムチ育ってくれてありがとう！あっという間にでもなく大変だったなぁ、、！ちいさな命をまもるために、たくさんの人のチカラを借りてここまで来られました、ありがとうございます！感謝を忘れずにこれからもがんばります」とつづり、「個性はっきりな双子」との親子ショットをアップ。

「わたしはナレーションのお仕事してきましたよ じわじわお仕事復帰！でまたすぐ声のお仕事からのコミコンイベント、ラジオ生放送が控えています 感覚を取り戻せるようがんばろう 身体がまだ全然戻ってないけど」とつづった。

この投稿には「２か月、おめでとうございます」「もう２ヶ月が経ったのですね！早いー」「お目々パッチリのイケメン双子君、インスタ読者の私も成長楽しみです」「翔子さんも双子ちゃんも本当に本当にギガントかわゆすでしー！！」「２人ともイケメン度が増し増し しょこたん、ゆっくり仕事復帰してくださいね」といったコメントが寄せられている。