巨人・又木鉄平投手が１日、都内の狛江市立緑野小学校を訪問した。６年生１０４人と交流し、児童らの質問に丁寧に答えた後はキャッチボールを実演した。「幸せです。初心にかえれるというか、皆キラキラしていたので心が洗われました」と振り返った。

今季は故障もあり１軍５登板（２先発）で０勝１敗、防御率４・７３。ファームでは１４先発で６勝３敗、防御率２・１７をマークするも、プロ初勝利はお預けとなった。一方で同期入団の泉口友汰内野手は開幕２軍スタートから遊撃の定位置を奪取。打率３割１厘でゴールデン・グラブ賞、ベストナインのタイトルを獲得した。３年目の来季、ブレイクを狙う左腕は「同期でタイトルを獲得した選手がいるので。すごいなと思いましたし、リスペクトも含め、頑張らなきゃいけないなと。僕も負けないようにやりたい」と意気込んだ。

日川高から東京情報大、日本生命を経て２３年ドラフト５位でプロ入り。チームでは今季１１勝をマークした山崎伊織と同じ１９９８年度世代で「伊織も含め（他球団にも）いろいろな素晴らしい選手たちがいるので（同世代で）埋もれないように頑張ります」と飛躍を誓った。