49歳・一青窈、美太ももチラリの夕日映えショットに「撃ち抜かれる美しさ」「うわー かわいい」
歌手の一青窈（49）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。美脚チラ見せのオフショットを披露した。
【写真】「撃ち抜かれる美しさ」美太ももチラリの夕日映えショットを披露した一青窈
一青は「遠くに見える橋が真紫で可愛い」「嘘みたいに綺麗な夕陽が水平線にさやさや溶けている あしたも会えるかな」とつづり、美しい夕焼けの海をバックにほほ笑む自身のショットをアップした。
この投稿にファンからは「撃ち抜かれる美しさ最高キュート癒されます 透明感やば」「うわー かわいい」「オレンジの夕陽を背にした窈ちゃんも、可愛い」「美しいですね」「美脚ですね」などのコメントが寄せられている。
