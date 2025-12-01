第1子妊娠中のTBSの近藤夏子アナウンサー（29）が1日までに自身のインスタグラムを更新。バレエ鑑賞に行った際の装いを披露した。

近藤アナは「私が冬を感じるものＫバレエ『くるみ割り人形』鑑賞へ行くこと」「大きなツリー、キラキラ輝く世界…魔法の世界に浸れました 可愛すぎたなあ。くるみ割り人形は、踊ったこともあるし、ピアノでも弾いたくらいバレエの演目で１番好きなんです 明日から余韻でサウンドトラックを聴きながら家でステップ踏んでそう」とバレエ鑑賞を楽しんだことを明かした。

さらに、「12月かぁ、一年ってあっという間だな。そんなおでかけをした日のお洋服は綺麗めコーデ ウエストゴムありがたや！コートはもこもこで冬気分」とコメントし、クリスマスツリー前でのショットや“冬気分”を感じさせるコートを取り入れたファッションを披露し、「#くるみ割り人形 #Ｋバレエ #オーチャードホール #かこの私服だよ #マタニティコーデ #妊娠後期」とハッシュタグをつけた。

近藤アナは慶大出身で2019年にTBSに入社。24年10月に大学同級生の男性との結婚を報告。今月13日に第1子妊娠を発表し、同26日から育休に入り来年1月末が出産予定日であることを明かしている。