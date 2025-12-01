お笑いコンビ「メッセンジャー」が11月29日放送のMBSラジオ「それゆけ！メッセンジャー」（土曜前11・30）に出演。あいはら雅一（56）が買うのにためらっている物を語った。

あいはらは「僕はね、ほんまに欲しいと思ったら割と買う方なんです。靴とか」と欲しい物はためないなく購入すると明かした上で、ネットショッピングでセールが行われる「ブラックフライデー」を迎えたことから「欲しい物を探して、どうせ買うならこのタイミングで買おう」と靴などをお得に購入したという。

ただ、「要らんねんけどなぁ、でも欲しいっていう物ないですか？」と相方の黒田有らに質問。「例えば、調理道具でもめちゃくちゃ専門的に使う調理道具は他でも代用できるけれど、これがあったらより便利とか」と魚のウロコ取りを例に出し、ゴルフ用品などでも「ちょっとこれ1個あったら、うれしいなってのを買うのめちゃくちゃ躊躇(ちゅうちょ）せえへん？要るもんは買うのよ」と自身の買い物の性格について語った。

そして「今ね、要らんねんけど欲しいのがあってね」と切り出し「最近、スーパー銭湯ばっかり行ってるねん。今サウナブームやん？サウナハット」とサウナハット購入をためらっていると告白。

黒田が「俺、持って行くで。1000円ぐらいやろ？買えよ」とツッコミを入れたものの、あいはらは「あれ、やっぱり通はかぶってるのよ。なんかイキってるくさくも見えへん？スナフキンみたいな。“サウナーやで”みたいな」と欲しいもののイキってるようにも見えると購入をためらう理由を明かし「昔は濡れたタオルを頭に乗せて、その代わり下半身丸出しっていうスタイルやったやん？」とサウナブームにより、変わってきたと語った。

黒田が「自分専用の（サウナ）マット敷く人もおるやん？」と尋ねると、あいはらは「それももったいない。そこまでもなぁ〜」と間髪入れず返答。黒田が「あんなん3万、4万もするならあれやけど、1000円、2000円やろ？買えや」と再び、さっさと買うよう促した。

ただ、あいはらは「微妙やな〜。イキってるやろ…。そこまでもなぁ、でも欲しいのは確かに欲しいねん」とためらっているといい「その2000円すごく考えるねん。俺の気持ちがスーパー銭湯から離れたらどうしようって」となかなか購入の決断に至らないと語り笑っていた。