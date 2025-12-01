お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が1日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。話題のアニメ映画について語った。

オープニングで、細田守監督の最新作「果てしなきスカーレット」についてトーク。娘と一緒に鑑賞したという塙は「あれ、めちゃくちゃ面白かったですね」と絶賛すると、一方で「結構映画館がガラガラだったのよ」と驚いた様子。「何でこんなに予約空いてるんだろうと思ったら、何か賛否分かれてるらしいのね。酷評されてるのよ」と不思議そうにし、「めっちゃ面白かったけどね、俺。2時間ぐらいあっという間で。ぜひ皆さん見に行っていただきたい」と呼びかけた。

芦田愛菜が声を演じる主人公スカーレットの復讐（ふくしゅう）の物語で、「死者の国」が舞台となる。塙は「映像とかも面白くて」と魅力を語りつつ、作品の一部のシーンについて「死後の世界に龍みたいなのがさ、ちょこちょこ散歩みたいに来てて。バーン！とか雷が落ちたりして。すっげえ怖いのよ」と力説。しかし土屋伸之は「龍が散歩？ 散歩して雷？ 全然分かんない。見なきゃダメだね」と要領を得ない塙の話に苦笑い。月曜アシスタントの平野ノラも「小学生の男子みたい」と笑った。

塙は改めて「評価があんまりよくなかったから。でもずっと前のめりで。子どもも、めちゃくちゃ見てた」と夢中で見終えたと話していた。